Vignanello, otto telecamere per controllare le zone sensibili del Comune. Dove saranno posizionate

Nicola Piermartini 12 ottobre 2020 a

Vignanello, in corso l’istallazione di otto telecamere in punti strategici del perimetro del giardino “Sisto Bruni” in via Frezzolini, località Talano. L’iniziativa fa seguito ad altre simili, intraprese per controllare vari brani del tessuto urbano. L’opera, inoltre, consentirà anche la sorveglianza del prospiciente parco attrezzato, che sta realizzando la classe 1979. Il controllo del territorio, d’altronde, è diventato imperativo irrinunciabile per ogni amministrazione. Rileva il sindaco, Federico Grattarola: “Indispensabile fornirsi di strumenti per monitorare il giardino senza soluzione di continuità. Danni alle strutture, sporcizia, transito selvaggio di ciclomotori: emergenze di ogni giorno. Le telecamere, orientate in maniera adeguata, consentiranno una visione a 360°. Sarà possibile verificare anche se i frequentatori del giardino rispettino il distanziamento e facciano uso corretto delle mascherine. Il giardino è diventato punto d’incontro di decine di giovanissimi, oltre che di famiglie. Come ha anticipato il sindaco, è spettacolo consueto notare bottiglie e cartacce sparse dovunque, pure in presenza di numerosi cestini. Il nascente parco attrezzato (iniziativa meritoria) sarà un motivo ulteriore di convergenza di ragazzi. Niente da eccepire riguardo all’esuberanza giovanile: deve essere garantito, però, il rispetto delle strutture, dell’ambiente e dei diritti degli altri utenti.

