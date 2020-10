Orte, allarme assembramenti alle fermate degli autobus

13 ottobre 2020 a

a

a

Il gruppo politico “Direzione Domani” torna a segnalare i disagi che gli studenti incontrano all’uscita dalle scuole a causa degli assembramenti che si registrano in attesa degli autobus Cotral, soprattutto nel tratto urbano della provinciale 150 in via Containo.

“Sui social evidenziato come gli studenti debbano percorrere centinaia di metri su una strada priva di marciapiede, per raggiungere le prime fermate dell’autobus di linea per accaparrarsi i posti sui pullman. Se per un verso la problematica è nota da decenni – spiegano da Direzione Domani -, negli ultimi anni l’incremento del traffico veicolare ha reso molto pericolosa questa abitudine che i ragazzi hanno dovuto assumere per essere sicuri di tornare a casa. L’arrivo della pandemia e le conseguenti rimodulazioni del trasporto pubblico hanno reso poi ancora tutto più delicato”.

Infatti, l’obbligo di distanziamento da tenere sugli autobus ha ridotto drasticamente il numero di posti già insufficienti.

“Per noi – affermano -, sarebbe stato doveroso, da parte del Comune almeno assicurarsi la garanzia dell’adeguamento del servizio del trasporto scolastico extraurbano per gli studenti provenienti dai paesi limitrofi”.

“All’indomani dalla segnalazione fatta dal nostro gruppo, il responsabile del settore III si è sbrigato ad adeguare il servizio, mentre il sindaco Giuliani si è affettato a pubblicare una lettera di richiesta di aumento corse ai gestori Cotral. Ci risulta singolare come alcuni problemi - concludono da Direzione Domani -, abbiano bisogno di una spinta per trovare soluzione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.