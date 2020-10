Montefiascone, si è insediato il commissario Anna De Luna: "Sarò in Comune due volte a settimana"

13 ottobre 2020 a

a

a

A Montefiascone si è insediato il commissario prefettizio Anna De Luna, viceprefetto e dirigente dell’area 2 dell’ufficio territoriale del governo e già sub commissario nel Comune di Civita Castellana.

Nella prima mattinata di ieri, 12 ottobre, ha fatto il suo ingresso a palazzo Sciuga accolta dal segretario comunale, Fazio Vito Antonio, e accompagnata nell’ufficio del sindaco per avviare la provvisoria amministrazione della città, in questo periodo di transizione verso le elezioni comunali.

“Sono grata al prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, per la fiducia concessa con questo incarico – ha dichiarato Anna De Luna -. Cercherò di fare le cose migliori per la città di Montefiascone. Sarò inoltre presente in Comune due giorni pieni a settimana e sempre raggiungibile telefonicamente”.

Come primo atto, il commissario ha incontrato tutti i dirigenti responsabili dei sei settori comunali, avvisati dell’appuntamento già nella giornata di venerdì scorso. Ogni capo settore ha esposto tutte le attività, i progetti avviati e non ancora realizzati e le proposte per il proseguo del cammino amministrativo. Al centro della prima riunione ci sono stati temi come gli appalti rimasti in sospeso, tra cui quello per la raccolta differenziata; il piano di zona, le scuole, il bilancio, la polizia locale e la videosorveglianza.

Al commissario De Luna, con il decreto del prefetto di Viterbo, sono stati assegnati i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale e, con probabilità, nella giornata di venerdì, si svolgerà anche la prima giunta guidata dal commissario prefettizio.

Da ricordare, infine, che tra le attività portate a termine dall’amministrazione Paolini c’è il risanamento del bilancio dell’ente con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; la sicurezza urbana con il sistema di videosorveglianza; il rilancio della Rocca dei papi; la tutela dell’ambiente; la firma dell’atto aziendale per l’ospedale come centro riabilitativo provinciale della Asl; restyling di Podere Marcello, del lungo lago e delle strade di campagna con il Psr (330 mila euro).

Bloccati, con la caduta dell’amministrazione il Piano integrato, la Variante di salvaguardia al Piano regolatore generale (Prg) e il nuovo Regolamento edilizio per il rilancio di uno sviluppo urbanistico sostenibile della città. Temi che sarebbero stati oggetto del consiglio comunale di questo mese di ottobre. Perso, infine, il contributo di 700 mila euro, destinato agli impianti sportivi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.