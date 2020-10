Coronavirus, a Ronciglione screening tra la popolazione dai 20 ai 40 anni: 77 test, tutti negativi

12 ottobre 2020 a

Si è svolta domenica 11 ottobre la seconda giornata per lo screening della popolazione tra i 20 e i 40 anni di Ronciglione. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione dopo che negli ultimi 15 giorni c'è stato un aumento di casi nel Comune. I test veloci sono stati effettuati con l'ausilio della croce Rossa. Domenica sono stati eseguiti 77 test che si aggiungono agli 80 della domenica precedente. Non è stato riscontrato nessun positivo. "Sono lieto di informarvi che anche questa volta abbiamo registrato tutti risultati negativi. ingrazio i cittadini per la collaborazione messa in campo ed il senso civico dimostrato, ma soprattutto ringrazio il personale medico e i volontari del Comitato Croce Rossa Ronciglione-Sutri per l'ottimo lavoro svolto finora", ha scritto su Facebook il sindaco Mario Mengoni.

