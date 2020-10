12 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, positiva Manuela Benedetti segretaria provinciale del Pd di Viterbo.

A dare la notizia è stata la stessa dirigente che è anche vice sindaco di Canepina con un post su Facebook pubblicato nel pomeriggio del 12 ottobre: "Purtroppo questa volta la notizia sono io. Ieri mi sono sottoposta a tampone, in seguito al contatto avuto con una persona positiva. Poco fa ho ricevuto l’esito ed è positivo.

Voglio rassicurare tutti, sto bene, non ho febbre ma solo un po’ di raffreddore e da ieri sono in isolamento presso la mia abitazione".

Manuela Benedetti poi tranquillizza: "Sono al lavoro con l’Asl per ricostruire la catena dei contatti. Da dieci giorni non ho contatti diretti con il Sindaco Aldo Trentotto Moneta, la giunta ed i dipendenti. Ho cercato di rispettare le regole sempre, indossando mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza. Purtroppo non è bastato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.