Coronavrus, a Nepi niente sport da contatto in palestra per 20 giorni

12 ottobre 2020 a

a

a

A Nepi niente sport da contatto in palestra. Il sindaco Franco Vita, come aveva promesso nei giorni scorsi, ha firmato l'ordinanza che prevede lo stop immediato delle attività. Per venti giorni sono vietate tutte le attività sportive al chiuso relative a sport di contatto quali arti marziali, calcio a 5, basket. "Possono continuarsi a svolgersi attività al chiuso prive di contatti tra persone e all'aperto purché siano rispettate le seguenti regole: misurazione delle temperatura, registrazione degli utenti, sanificazione a ogni turno rispetto del distanziamento di almeno due metri", si legge nell'ordinanza.

"Come noto in questi sport il distanziamento fisico praticamente non c’è e la possibilità di contagio è alta. Nella mia ordinanza vengono confermate alcune prescrizioni come la misurazione della temperatura , la sanificazione dei locali ed il rispetto del distanziamento per evitare un numero eccessivo di persone. Al corpo di polizia locale l’incarico di controllare che l’ordinanza venga rispettata , in caso contrario la palestra rischia la chiusura", dice il sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.