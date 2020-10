Coronavirus, un altro alunno positivo nella scuola Dante Alighieri a Fabrica di Roma

12 ottobre 2020 a

Coronavirus, un altro alunno della scuola primaria di Fabrica di Roma è risultato positivo al Covid-19. Frequenta la stessa classe dove nei giorni scorsi ci sono stati due casi. A darne notizia è il sindaco Mario Scarnati con un post su Facebook: "Vi avviso che c’è un altro bambino positivo nella terza A ed un sospetto nella prima B , ho provveduto a chiudere l’aula e a farla sanificare".

Nei giorni scorsi c'erano state delle polemiche dopo che il sindaco aveva prima chiuso poi riaperto, dopo aver sentito un medico competente, le aule dove ci sono stati casi di bambini positivi. Per questo il primo cittadino invita ad evitare scontri sul tema: "Vi avviso anche, che questo mio post lo uso solo per tenervi informati e che, da oggi, chiunque lo adoperi per fare polemica o politica verrà immediatamente cancellato".

