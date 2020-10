Coronavirus, i sindacati: "All'ospedale di Civita Castellana pazienti con il Covid ricoverati nei reparti ordinari"

Simone Lupino 12 ottobre 2020 a

a

a

La pressione causata dalla nuova ondata di contagi sta mettendo a dura prova le strutture sanitaria della provincia. Mentre a Viterbo ogni giorno si registrano ore di attesa per accedere al drive-in di Belcolle, all’ospedale di Civita Castellana il Pronto Soccorso non riesce più a “filtrare” i pazienti che prima di essere ricoverati nei reparti ordinari devono aspettare l’esito del tampone. Una procedura che però può richiedere intere giornate.

E’ il caso di una donna, che dopo aver trascorso due giorni nel reparto di Chirurgia, giovedì scorso è stata trasferita d’urgenza in quello di Malattie infettive a Viterbo, solo quando il laboratorio analisi di Belcolle ha potuto accertare la positività al test eseguito sulla paziente al momento del suo arrivo in ospedale.

La notizia ovviamente si è diffusa rapidamente e ha fatto scattare l’allarme in corsia, dove il personale è dotato di dispositivi di protezione (guanti e mascherine chirurgiche), ma, come è facile intuire, i livelli di sicurezza non sono equiparabili con quelli di un reparto Covid.

La donna, che non presentava sintomi legati al virus, durante la sua degenza è venuta a contatto con numerosi operatori del reparto di Chirurgia, “che adesso - spiega Filippo Mario Perazzoni di Nursing Up - si trovano in stato di sorveglianza, nell’attesa di sottoporsi loro stessi al tampone”. Che di regola si esegue dopo alcuni giorni dall’avvenuto contatto con il caso positivo per avere la certezza che il test dia un risultato attendibile. “Nel frattempo – contesta Perazzoni – in base a una circolare della Regione secondo noi priva di logica, il personale deve comunque recarsi al lavoro, entrando inevitabilmente in contatto con altre persone, malati o colleghi, con tutti i possibili rischi che ne conseguono”.

E’ da tempo che Nursing Up denuncia “la totale disorganizzazione” in cui si trovano costretti a lavorare gli infermieri dell’ospedale di Civita Castellana. “Al momento presso il pronto soccorso è attiva solo una stanza isolata per aspettare l’esito del tampone, ma il numero di utenti cresce di giorno in giorno, per cui gli infermieri trascorrono anche più di 24 ore a contatto con molti pazienti potenzialmente a rischio. La situazione si ripete dallo scoppio della pandemia. E’ gravissimo che in tutti questi mesi la direzione ospedaliera e quella sanitaria non abbiano preso provvedimenti”.

Quanto avvenuto all’Andosilla, inoltre, non sarebbe un caso isolato: “Non è la prima volta che filtrano verso i reparti pazienti Covid positivi. Ci sono state situazioni analoghe a Viterbo dove sembra che talvolta giungano dal pronto soccorso pazienti senza la risposta del tampone. Per evitare che si ripetano ancora episodi del genere, chiediamo che anche negli ospedali si possano effettuare i test rapidi”, conclude Perazzoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.