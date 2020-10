Elezioni comunali, Astorre bacchetta il Pd dopo la sconfitta a Civita Castellana: "Da soli perdiamo"

11 ottobre 2020 a

Con la caduta del Comune di Montefiascone si è ufficialmente aperta la marcia di avvicinamento alle elezioni di primavera. Nella Tuscia, 21 le amministrazioni che andranno a rinnovo.

Se il centrodestra, come dimostra Civita Castellana, pur tra tante contraddizioni, quasi certamente, fatti salvi alcuni possibili localismi, alla fine troverà la strada per non farsi del male, grandi incognite pesano sul centrosinistra. Soprattutto, sul Pd, uscito a pezzi dal voto di Civita Castellana e, prima ancora, da quello di Viterbo, dove le liste di Francesco Serra furono messe in campo per far perdere il candidato sindaco ufficiale del partito.

Tra l’altro, esaminando quanto sta accadendo proprio a Viterbo, dopo le dimissioni da capogruppo in Consiglio di Luisa Ciambella, è chiaro come le contraddizioni dentro la cosiddetta sinistra del partito siano tante e tutte potenzialmente anticipatorie di nuove possibili sventure. In questi giorni, si sta assistendo infatti all’inspiegabile decisione di Serra e Delle Monache di non rientrare nel gruppo, nonostante il passo indietro della Ciambella e nonostante sia stato eletto nuovo capogruppo Alvaro Ricci. Il quale, al terzo mandato, con Serra, che è addirittura al quarto, oltre alla lunga permamenza in Sala d’Ercole, condivide la vecchia fede socialista e una successiva militanza tra i fioroniani. La stortura, frutto di percorsi non incardinati solo sull’idealismo, come è stato venduto finora all’opinione pubblica, se non trova un solvente politico, è destinata a produrre guasti ancora più pericolosi.

Relativamente a Civita Castellana, per fare il punto sulla storica debacle di tre settimane fa, è arrivato giovedì a Viterbo il segretario regionale Bruno Astorre. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “Quando si è saputo il risultato di Civita Castellana, a Roma abbiamo sbarrato tutti gli occhi. Se non si cambia, con questi risultati nelle province avoja a vince a Roma: la Regione così la perdiamo”.

Non sappiamo cosa abbiano pensato, di fronte a queste parole, i vertici della Federazione provinciale (la segretaria Manuela Benedetti), il consigliere regionale Enrico Panunzi e gli altri esponenti dem, fatto sta che la lezione di Astorre è stata basata sull’affermazione di un metodo di lavoro esattamente contrario a quello adottato nella Tuscia: “A Civita il Pd è isolato e così non può assolutamente andare. Serve un’assunzione di responsabilità. Non dobbiamo isolarci. E’ necessario - ha aggiunto il segretario - prepararsi bene in vista del prossimo anno. E dobbiamo farlo subito”.

Quindi, un accenno alla linea di Zingaretti: “Su 20 regioni - ha sottolineato Astorre - 15 sono del centrodestra, che è sempre più radicato sul territorio. Prima era il contrario. Motivo per cui o si ha il coraggio di ammettere che l’alleanza di governo, dove possibile, deve andare compatta, o saremo destinati alla sconfitta. Alle comunali servono candidati espressione di una coalizione. Se andiamo da soli, perdiamo”.

L’esatto contrario, come detto, di quanto accaduto sinora a Viterbo, dove l’attuale Federazione provinciale ha avvallato e coltivato alleanze più con il centrodestra che con il centrosinistra, perseguendo più il mantenimento delle posizione di potere che la sopravvivenza della coalizione. E’ accaduto in Provincia, dove, rifiutando l’intesa con la lista “Per i beni comuni”, si è dato vita ad una maggioranza destra-sinistra contro natura; quindi a Blera e a Civita Castellana non è stato fatto ciò che si sarebbe dovuto per coinvolgere tutte le anime del centrosinistra. Ovviamente, tutto ciò è avvenuto eliminando o cercando di eliminare soprattutto la parte interna moderata. Senza rendersi conto che senza i moderati, e poi gli altri movimenti di centrosinistra, si è destinati, come ha notato bene Astorre, all’estinzione.

