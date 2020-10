11 ottobre 2020 a

Coronavirus, due studenti positivi al liceo di Nepi. Classi verso la quarantena

La notizia è stata data dal sindaco Franco Vita tramite Facebook dopo aver appreso del tampone positivo dalla dirigente scolastica della sede del Midossi. "Non sono residenti a Nepi", dice il primo cittadino aggiungendo che "lunedì 12 ottobre saranno attuate le misure che saranno disposte dalla Asl , che imporranno la quarantena alle due classi frequentate dai due studenti".

Intanto l'amministrazione comunale continua nelle iniziative per contenere il diffondersi del virus. "Domani (lunedì 12 ottobre) emetterò un’ordinanza che limiterà alcune attività all’interno delle palestre in particolare gli sport di contatto. Ma bisogna anche evitare possibili sovraffollamenti al loro interno", dice Vita che poi parla di altre iniziative intraprese nel territorio per tracciare il virus: "Un’azienda locale - continua - ha sottoposto i suoi dipendenti al test tampone rapido con esito negativo per tutti. La prassi iniziata dal Comune di Nepi di sottoporre aggregati di persone a test rapidi vediamo che con piacere è stata utilizzata da altre attività. A nostro avviso rappresenta un metodo efficace per individuare e circoscrivere eventuali focolai di Covid ed intenzione di questa amministrazione utilizzarlo per eventuali presenze di contagio in enti pubblici".

