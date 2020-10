11 ottobre 2020 a

Coronavirus, positivo alunno della scuola elementare di Faleria. Parte lo screening tra i compagni di classe.

La comunicazione della Asl è arrivata nella tarda mattinata. Il bambino - scrive il sindaco su Facebook - "frequenta la Scuola Elementare Valentina Matteucci di Faleria e la ASL sta provvedendo allo screening di tutte le persone entrate in contatto con il positivo". L'alunno è stato messo in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste del protocollo emergenza da parte della Asl.

I positivi a Faleria salgono a tre. "Dobbiamo alzare l'attenzione, l'epidemia non è finita, anzi, rischia di ripartire. Per limitare il contagio ricordiamo a tutti di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento fisico e lavare frequentemente le mani".

