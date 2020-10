Coronavirus, falso tampone positivo a Tuscania. Il sindaco: "Situazione tranquilla, ma facciamo attenzione" | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Un falso tampone positivo a Tuscania. Il caso comunicato dalla Asl nella giornata di sabato 10 ottobre è risultato poi, con delle nuove verifiche, negativo. A darne notizia è stato il sindaco Fabio Bartolacci in un video pubblicato su Facebook nella mattinata delll'11 ottobre. "Ho sentito il referente della Asl e mi ha comunicato che oggi non ci sono nuovi positivi, non solo, il caso riscontrato ieri poi dopo nuove verifiche è risultato negativo, dunque al momento nel territorio abbiamo una sola persona positiva".

Si tratta del titolare di un esercizio pubblico che è stato contagiato qualche giorno fa e che sta trascorrendo la convalescenza in casa. "La situazione è dunque tranquilla, ma quello che sta succedendo in altri Comuni noi lo abbiamo vissuto in primavera. Dunque dobbiamo fare attenzione e non abbassare la guardia"

