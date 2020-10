11 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, sanificazione straordinaria per le aule delle scuole di Vetralla.

Le operazioni sono in corso in tutti gli istituti del territorio comunale. A darne notizia è l'amministrazione che sta seguendo da vicino i lavori della ditta specializzata Nei giorni scorsi ci sono stati contagi nell'istituto di piazza Marconi con alunni e maestre che sono state costretti alla quarantena perché positivi. Le operazioni di sanificazione - specificano dal Comune - si svolgeranno nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, e nelle ore pomeridiane di domani, 12 ottobre. Il tutto per permettere il regolare svolgimento delle lezioni per le classi dove non è scattato l'isolamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.