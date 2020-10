Viterbo, lunghe code al drive in di Belcolle: tre ore per il tampone

Roberto Pomi 11 ottobre 2020 a

Psicosi tampone, il Coronavirus fa paura e crescono le file al punto drive-in di Belcolle. Ieri mattina si è andati oltre le tre ore di attesa per essere sottoposti al test di positività al Covid-19. Centinaia le automobili incolonnate all'interno del parcheggio dell'ospedale, una marea a cui non è semplice fare fronte. La Asl di Viterbo ha messo in piedi un meccanismo organizzato, con medici e infermieri addetti all'operazione e al raccogliere le informazioni di ogni caso che si presenta. A dare supporto altri dipendenti chiamati a organizzare e gestire le file. L'ospedale è però di fatto preso d'assalto, tanto che la direzione sanitaria è al lavoro per attivare, già dalla settimana che arriva, un nuovo punto drive in al Riello. Sarà realizzato all'altezza dell'Università d'Agraria. In tantissimi si stanno recando a fare il tampone anche presso le strutture private autorizzate. Ovunque si registrano lunghe file.

La situazione di Belcolle ricalca le immagini che i telegiornali nazionali stanno diffondendo dei nosocomi delle grandi città. Lunghe file di auto e dentro le situazioni più disparate. In macchina anche intere famiglie. Spesso arrivano genitori con bimbi molto piccoli che presentano febbre e raffreddore. Molti affrontano ore di fila perché senza il tampone e l'esito negativo dello stesso i propri figli non vengono riammessi a scuola. Uno scenario destinato a durare tutto l'inverno.

