Viterbo, radon alla scuola materna: evacuati 45 bambini

Massimiliano Conti 11 ottobre 2020 a

a

a

Cercansi aule disperatamente per 45 bambini. Sono quelli della scuola dell’infanzia di San Martino al Cimino, evacuati dalle proprie classi al piano terra dell’edificio di via delle Marche, saturato dal radon. Anche due classi delle scuole medie dovranno sgomberare, ma per queste la dirigente scolastica Stefania Geremicca ha già trovato una soluzione: saranno trasferite già da domani al primo piano dello stesso istituto, dove invece i valori di gas radioattivo riscontrati dall’Arpa nelle recenti analisi sono risultati nella norma.

Stamattina l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Viterbo, Elpidio Micci, effettuerà dei sopralluoghi in alcuni locali di San Martino, alcuni di proprietà comunale e altri della parrocchia, per verificarne insieme ai tecnici l’agibilità dal punto di vista scolastico. In ogni caso serviranno alcuni giorni per approntare le aule e nell’attesa, spiega l’assessore, i bambini potranno essere ospitati nella scuola materna della Pila, a Viterbo. Con tutti i disagi del caso legati agli spostamenti, sopratutto per i genitori che dovranno accompagnarli. Si tratta, come detto, di due classi: una da 23 e una da 22 alunni. Non essendo la materna scuola dell'obbligo, si è preferito spostare le medie al primo piano e trovare per questi bambini una sistemazione alternativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.