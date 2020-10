10 ottobre 2020 a

a

a

Un ragazzo è rimasto ferito in uno scontro tra un'auto e un'Ape 50. L'incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bolsena, all'incrocio tra la Cassia e via Santa Maria. Sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Montefiascone, il 118 e i vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento di Gradoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.