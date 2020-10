Viterbo, uomo di 40 anni trovato morto in un capanno agricolo di Montalto

10 ottobre 2020 a

Un uomo di 40 anni, Fulvio Recchi, è stato trovato morto oggi pomeriggio in un capanno agricolo nelle campagne di Montalto di Castro. A scoprire il corpo senza vita sono stati i familiari del 40enne, che non avevano più sue notizie da ieri. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montalto e del Nucleo radiomobile di Tuscania, oltre al medico legale, che ha effettuato un'ispezione cadaverica. Non è stata chiarita la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate dagli investigatori anche quella di un'overdose da sostanze stupefacenti.

