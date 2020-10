10 ottobre 2020 a

Anziana investita e trasportata all'ospedale in codice giallo. E' accaduto questa mattina in via della Palazzina, a ridosso di piazzale Gramsci, a Viterbo. La donna , 80 anni, sarebbe stata urtata da un'auto guidata da una donna. Ha riportato una ferita alla testa e per questo è stata portata a Belcolle con l'ambulanza. Sul posto per eseguire i rilievi del sinistro gli agenti della polizia locale.

