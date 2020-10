Viterbo, due milioni per il recupero di Bagnaia

Simone Lupino 10 ottobre 2020 a

Due milioni e centomila euro per il restyling urbanistico di Bagnaia. Nella riunione che si è svolta giovedì sera, la giunta comunale ha approvato una delibera che rimette in moto un progetto fermo da alcuni anni. “Si tratta di un intervento partito dalla precedente amministrazione e che noi abbiamo deciso di portare avanti - spiega l’assessore all’Urbanistica Claudio Ubertini -. Per la frazione di Bagnaia una boccata di ossigeno. Saranno coinvolti sia il centro storico che la periferia, e prevede tra l’altro il recupero di edifici di pregio e strutture che saranno adibite a funzioni di tipo sociale, culturale e didattico”.

Il grosso delle risorse – due milioni - arriverà tramite un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero delle aree urbane degradate. La parte restante, invece, sarà coperta da Palazzo dei Priori con fondi propri. “Il bando – dice sempre Ubertini - era stato emesso nel 2015. Il Comune aveva fatto domanda e gli era stato riconosciuto il finanziamento, ma poi a Roma si era fermato tutto. A febbraio di quest’anno, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripreso in mano la situazione, solo che a quel punto ci si è messo di mezzo il Covid. Nella riunione di Giunta abbiamo stabilito il cronoprogramma degli interventi e invieremo tutta la documentazione che ci è stata richiesta a Roma. Non resta che attendere la convocazione per la firma sulla convenzione, dopodiché i lavori dovrebbero chiudersi in tempi relativamente rapidi, nel giro di 18 mesi”.

Gli immobili interessati agli interventi sono l’ex istituto scolastico dove sarà realizzato il polo del volontariato, Palazzo Gallo che diventerà sede di un polo universitario, Palazzo di Montecchio da adibire a iniziative naturalistiche e il palazzo dell’ex circoscrizione dove sorgerà invece un polo culturale. Poi c’è la parte urbanistica vera e propria, che prevede la riqualificazione di piazza XX Settembre e piazza Cardinal Peretti. Per quanto riguarda invece le aree pubbliche, la riqualificazione di Valle Pierina. E, ultimo ma non ultimo, il recupero della torre civica.

Dal punto di vista della riqualificazione sociale, il progetto si prefigge: “Il miglioramento della qualità del decoro urbano; l’orientamento formativo dei giovani; l’accoglienza di vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali; la riduzione della marginalità e del disagio della popolazione immigrata; servizi per le esigenze delle famiglie, per la cura di anziani e bambini; il miglioramento della salubrità dell’abitare; il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale”. E, infine, di stimolare nuove attività imprenditoriali giovanili”.



