Viterbo, Donatella Salvatori alla guida della Consulta comunale del volontariato

Il consigliere comunale di Viterbo Donatella Salvatori da oggi è delegata a coordinare e promuovere le attività di volontariato dei cittadini - che possono essere di solidarietà e associazionismo - e a rappresentare il sindaco nella consulta del volontariato. Lo ha stabilito il primo cittadino Giovanni Maria Arena con apposito decreto (n. 10 del 9/10/2020). "Ringrazio il sindaco Arena per aver individuato una nuova guida della consulta comunale del volontariato - ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna - L’assessorato ai servizi sociali continuerà a fornire la massima collaborazione per una proficua attività accanto alle associazioni di volontariato. Alla neo presidente Salvatori gli auguri di buon lavoro per questo suo nuovo ruolo in un mondo a lei già familiare, e per il quale ha da sempre mostrato grande partecipazione, passione e competenza. Ringrazio il consigliere Sergio Insogna, presidente della consulta comunale del volontariato fino al mese scorso - ha aggiunto l’assessore Sberna - Un sentito grazie per l’impegno con cui ha portato avanti le attività della consulta in questi anni. Sono sicura che anche in seguito non farà mancare il suo contributo e sostegno al mondo del volontariato e del terzo settore". Ringraziamenti condivisi anche dal sindaco nei confronti del consigliere Insogna. "Tenendo conto dell’esperienza e conoscenza maturate in questo ambito - ha aggiunto Arena - sono certo che Donatella Salvatori saprà ricoprire questo ruolo nel migliore dei modi, nel segno della solidarietà, della collaborazione e del rispetto di tutte le realtà associazionistiche del mondo del volontariato".

