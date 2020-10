09 ottobre 2020 a

Dodici casi positivi in una palestra a Nepi. Lo rende noto la Asl di Viterbo sul portale Salute Lazio. La struttura è chiusa per sanificazione. Inoltre, si registrano tre nuovi casi derivanti da un battesimo a Corchiano. Nel pomeriggio si svolgerà una riunione presso la Asl per valutare situazione epidemiologica e ulteriori misure.

