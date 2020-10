Viterbo, vendevano on line false polizze assicurative: due denunciati

09 ottobre 2020 a

I carabinieri della stazione di Monte Romano, a seguito di una denuncia di una signora del posto che asseriva avere acquistato una polizza assicurativa on line per la sua auto, poi risultata inesistente, hanno effettuato indagini tecniche, e sono risaliti agli autori della truffa. I due truffatori sono risultati essere due cittadini di origini campane già pregiudicati, che creando siti appositi on line, vendevano poi polizze assicurative; i due sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Monte Romano alla Procura della Repubblica per truffa.

