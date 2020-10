Influenza, a Viterbo 70 mila dosi di vaccino. Saranno distribuite ai medici di famiglia

Massimiliano Conti 09 ottobre 2020 a

La prima tranche da 61 mila dosi è già arrivata, nelle prossime settimane arriverà anche la seconda: sono più di 70 mila i vaccini antinfluenzali che stanno per essere distribuiti ai medici di famiglia e ai pediatri della Tuscia. La campagna antinfluenzale inizierà dalla metà di ottobre per terminare il 31 gennaio e l’obiettivo della Asl di Viterbo è arrivare quest’anno a vaccinare almeno il 70% degli over 75, la fascia più a rischio, ed estendere la copertura anche a una buona fetta della popolazione più giovane, quella che in passato si è dimostrata maggiormente restia all’immunoprofilassi ma che stavolta potrebbe essere convinta a compiere il “grande passo” dall’emergenza Covid.

“I vaccini ordinati sono almeno un terzo in più del passato - spiega la dottoressa Silvia Aquilani, responsabile del servizio di prevenzione della Asl di Viterbo -. In totale ne arriveranno 70 mila, anche se, all’occorrenza, potremo incrementare questo numero di un altro 20%”.

Nella Tuscia dunque non dovrebbero verificarsi quei problemi di approvvigionamento che si paventano invece in alcune zone d’Italia.

La Aquilani lancia pertanto un appello a tutti i viterbesi, over e under 75, perché aderiscano in massa alla campagna: “Tra i più anziani lo scorso anno raggiungemmo una copertura di appena il 52%, poco più della metà del totale degli interessati. Una percentuale del tutto insufficiente. Quest’anno confidiamo nella maggiore sensibilità indotta dal Covid e puntiamo a superare il 70%”.

L’autentica novità della campagna antinfluenzale 2020 è che verranno vaccinati, ovviamente su richiesta dei genitori, anche i bambini dai 0 ai 6 anni: “Si tratta di quella fascia di popolazione che, per ragioni evidenti, non può indossare la mascherina. E’ la prima volta che la vaccinazione coinvolgerà i bambini più piccoli e questo richiederà un grande sforzo da parte di pediatri e medici di famiglia”. Per i bambini sopra i 6 anni, invece, si spera che la mascherina possa fare da barriera non solo al virus del Covid ma anche a quello influenzale.

Le vaccinazioni potranno essere svolte negli ambulatori dei medici di famiglia, dei pediatri e, limitatamente, anche nelle strutture Asl.

“Vaccinarsi contro l’influenza, al di là delle bufale sui rischi per la salute, è sempre raccomandabile - sottolinea la Aquilani - ma mai come quest’anno. Bisogna intanto evitare che si generi confusione tra la sintomatologia influenzale e quella del coronavirus, soprattutto nelle scuole, ma in particolare bisogna evitare è l’effetto sommatoria: l’ultima cosa che possiamo permetterci è che un virus rinforzi l'altro, con tutte i rischi del caso per la salute dei contagiati e con tutte le conseguenti pressioni del caso sui nostri ospedali”.

