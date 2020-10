Terme dei Papi a Viterbo. Presentato il progetto per l'ampliamento: ci sarà la piscina coperta

Simone Lupino 09 ottobre 2020 a

Potenziare e rinnovare strutture e servizi termali per farsi trovare pronti quando arriverà la ripresa. “Che ci sarà e, ci auguriamo, anche presto”, afferma Fausto Sensi dalle Terme dei Papi, “probabilmente – conferma Tiziana Governatori, Hotel Terme Salus – già dalla prossima primavera”. Bene quindi gli aiuti pubblici, come il recente emendamento approvato dal Senato con primo firmatario Umberto Fusco per la concessione di bonus per l’acquisto di servizi termali, “proposta che per altro era stata lanciata anche da Federterme”, spiega Sensi. Ma a chi gestisce la cosa pubblica, dal governo centrale fino all’amministrazione comunale, gli operatori del settore chiedono sostegno soprattutto per la realizzazione di nuovi investimenti. Come? Con decisioni prese in tempi rapidi o tramite finanziamenti agevolati. Per lo stabilimento termale in Strada Bagni si parla di un progetto già pronto e coperto dal punto di vista finanziario, oltre 5 milioni di euro di cui il gestore è intenzionato a farsi carico. Prevede l’ampliamento dei servizi collegati alla piscina, con la realizzazione di una struttura coperta di 1.700 metri quadrati e una nuova piscina più piccola semicoperta collegata a quella principale tramite un apposito percorso, e, inoltre, il potenziamento della parte ricettiva alberghiera, con di 12 camere in più rispetto alle 24 esistenti”. “Un intervento – spiega Fausto Sensi - che consentirebbe alle Terme dei Papi di lavorare 24 ore su 24, anche quando all’esterno le condizioni meteo non lo permettono e di accogliere una clientela sempre maggiore”. Si tratta di un vecchio progetto, ripreso e migliorato. “Al Comune lo abbiamo presentato a luglio. Per ammortizzare la spesa abbiamo chiesto una proroga all’attuale concessione di 14 anni. Abbiamo ricevuto segnali positivi, ma a decidere dovrà essere ovviamente il Consiglio comunale. Non vogliamo mettere fretta a nessuno ovviamente, ma come si può capire si tratta di un intervento che deve essere fatto subito”.

