Forza Italia cerca ispirazione a Etruscopolis, ci sarà anche Maurizio Gasbarri

Forza Italia cerca ispirazione nelle gesta etrusche. E così, per porre le basi del rilancio del partito anche a queste latitudini, oggi gli stati maggiori di quella che fu la grande armata berlusconiana in terra di Tuscia si ritrovano alle 17 ad Etruscopolis, a Tarquinia, per il convegno “Quali sfide per il rilancio di Forza Italia: il contributo dei seniores del Lazio”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il coordinamento regionale di Azzurro Donna e dei Giovani, vedrà la partecipazione di alcuni parlamentari laziali, in particolare il senatore Maurizio Gasparri e il deputato Alessandro Battilocchio. Il programma prevede alle 17 una visita guidata nel complesso (secondo il rigido protocollo anti-Covid) , dove sono state ricostruite scene di vita etrusca e tombe; quindi, lo svolgimento del convegno e al termine, alle 20, l’intrattenimento musicale con il tenore Franco Stefani e la soprano Sara Pastore. Seguirà un buffet a base di piatti che si richiamano alla gastronomia etrusca. Daniela Bordo, commissaria di Forza Italia Tarquinia e proprietaria di Etruscopolis, fondata dal padre Omero, dichiara: “Questo incontro è il primo atto di un percorso, che speriamo lungo e fruttuoso, di ricostruzione di Forza Italia nella città dopo l’esodo di tutta la vecchia dirigenza del partito verso Lega e Fratelli d’Italia. L’entusiasmo che siamo riusciti a creare è enorme e gli 80 nuovi tesserati ne sono la testimonianza. Ci muoviamo seguendo una linea coerente di centralità nello scacchiere politico nazionale e pretendiamo rispetto dagli altri soggetti politici del territorio. Non saremo più terreno di conquista e riporteremo a casa i nostri vecchi elettori”. “La sfida che stiamo lanciando sul territorio per il rilancio di Forza Italia - dice Sergio Caci - è stata colta da Antonio Fugazzotto, coordinatore regionale dei Seniores, che ha compreso gli elementi di novità che stanno partendo da Tarquinia nel lavoro di ricostruzione politica: il superamento del raggio d’azione comunale tradizionale dei partiti in favore di una visione che vede il territorio allargato come formula nuova per aumentare una sana competitività interna e superare campanilismi o altri ostacoli nocivi allo sviluppo della politica”.

