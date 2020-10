Civita Castellana, resa dei conti nel Pd dopo la sconfitta alle elezioni comunali. Rischio commissariamento

Alfredo Parroccini 09 ottobre 2020 a

Il Partito democratico di Civita Castellana rischia il commissariamento. La sconfitta rimediata alle ultime elezioni amministrative, che hanno visto prevalere per una manciata di voti il centrodestra, unito e guidato dal sindaco Luca Giampieri, scotta ancora parecchio. A dire il vero, analizzando i semplici dati numerici, il Pd è addirittura cresciuto in percentuale passando dal 17,94% dello scorso anno al 22,04 % dello scorso mese. Ma questo lusinghiero risultato non cancella la profonda delusione degli iscritti e dei simpatizzanti che speravano almeno di raggiungere il ballottaggio insieme alle altre forze politiche del centrosinistra , Rifondazione comunista e M5S. D

Dopo le dimissioni della Giunta Caprioli infatti, l’occasione per tornare al potere, a distanza di un solo anno, era davvero ghiotta e a portata di mano. Tutto però è sfumato miseramente. Adesso sono ore febbrili per il partito.

Non è un mistero che durante la campagna elettorale sono stai commessi errori strategici che alla fine sono stai pagati molto cari. La divisione interna non è stata risolta. Il mancato inserimento all’interno della lista elettorale di alcuni candidati ha creato dissapori e malumori sfociati poi, da una parte, in astensionismo e dall’altra nell’appoggio a Rc. Una sorta di “harakiri” politico che poteva essere evitato, soltanto se si fossero messi da parte, con il buon senso, i soliti protagonismi personali e di fazione che influenzano da sempre la politica, sia locale che nazionale.

Un altro errore inspiegabile è stato quello di non essere riusciti a presentare una lista civica di appoggio al partito, che avrebbe sicuramente portato un discreto gruzzolo di consensi e permesso probabilmente di arrivare al ballottaggio. Lo scorso anno la lista civica “ Insieme Per Civita” , in appoggio al candidato Antonio Remo Zezza, raccolse ben 283 voti.

Forse già nella giornata di oggi, 9 ottobre, si potrà sapere se il Partito democratico civitonico, al momento attenzionato”, verrà commissariato. Qualora ciò avvenga, dicono i beninformati, non lo si deve considerare come una punizione, ma un atto di seria riflessione.

