Ponte crollato nelle campagne di Taquinia, l'auto del cacciatore precipitata per 2 metri

Tarquinia, crolla un ponticello in località Pian di Spille. Il cedimento intorno alle ore 9 di mattina, quando un cacciatore, proveniente da Nepi, è passato con il suo fuoristrada bianco. L’asfalto si è aperto l’auto è precipitata per circa due metri andando ad impattare frontalmente con la spalletta di terra. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al nosocomio locale Tanto spavento, qualche probabile frattura, ma nessun pericolo di vita. L’auto invece mostra ingenti danni nella parte anteriore, con il cofano completamente alzato. Sul posto sono giunti subito i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, coadiuvati in seconda battuta dalla polizia locale.

Il ponticello permette il collegamento di due aree poderali e l’alveo sottostante viene utilizzato come bacino di raccolta e di smaltimento delle acque piovane. Forse proprio gli eventi metereologici delle ultime settimane hanno contribuito a far sì che la struttura collassasse su se stessa. L’ipotesi più probabile è che le piogge abbiano lentamente, ma inesorabilmente, eroso la zona di terra che fungeva da sostegno per l’intera struttura. Un ponticello largo circa tre metri, utilizzato in particolare d’estate, che permettere di raggiungere l’arenile ed il laghetto artificiale ivi presente. Una strada utilizzata anche dai mezzi agricoli essendo l’area a forte vocazione agricola.

Ora dovranno essere i tecnici a capirne i motivi del crollo strutturale. Da ciò che rimane dell’opera si vedono ferri completamente arrugginiti. Nel punto del crollo restano solamente i due cordoli laterali, mentre l’asfalto ha completamente ceduto, fratturandosi in due tronconi.

Dopo la preoccupazione per le condizioni dell’uomo coinvolto, sono sorte nei residenti quelle per la logistica dell’area: l’improvvisa interruzione costringe i residenti, infatti, al transito in un tratto di strada in condizioni difficili. Sul posto anche alcuni frontisti che esprimono tutto la loro preoccupazione. “Una brutta giornata, ci auguriamo che nessuno si fatto seriamente male - affermano -. Ora il nostro auspicio è che si possa provvedere alla ricostruzione nel più breve tempo, anche perché le altre aree di accesso alle nostre proprietà sono impercorribili”.

La strada, secondo le testimonianze raccolte, sembrerebbe essere di proprietà comunale.

