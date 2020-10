Marta, la cantante Melissa Biondi conquista la finale di MisSposa 2020

09 ottobre 2020 a

La cantante nostrana Melissa Biondi non smette mai di sorprendere cittadini e fan, che da anni la seguono nel suo percorso canoro. Di recente, ad esempio, si è concluso il terzo casting per le elezioni delle concorrenti MisSposa 2020, a cui ha preso parte anche la giovane cantante martana. Al 747 music bistrot di Montopoli di Sabina, dopo le prove di portamento e shooting fotografici, ad aggiudicarsi le tre fasce che danno accesso diretto alla finale, sono state: Greta Angeloni di Passo Corese; Maria Ludovica Miscia di Sant’Oreste e Melissa Biondi di Marta. Seguiranno altre tappe tra cui, a breve, una a Roma, ed Otricoli in Umbria, mentre la finale si terrà a dicembre a Rieti.

L’inserimento in finale di Melissa, sta facendo parlare molto in paese, gli abitanti della cittadina sono infatti molto orgogliosi dei suoi successi. Come ad esempio quello dell’anno scorso, quando per la ragazza si sono aperte anche le porte del grande schermo cinematografico, con la partecipazione al film “Brave ragazze”, dove ha interpretato il ruolo di una detenuta, recitando a fianco di Stefania Sandrelli, Ambra Angioini, Luca Argentero e Max Tortora, esibendosi anche nella canzone “Storie di tutti i giorni”, insieme ad alcune coriste del Sat&B di Grazia Fontane, di cui da anni fa parte.

