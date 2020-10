Montefiascone, partiti i lavori di riqualificazione del guardi di piazzale Roma

Lia Saraca 09 ottobre 2020 a

a

a

Partiti i lavori di manutenzione e riqualificazione del giardino comunale di piazzale Roma. Fino al prossimo anno, gli interventi di miglioramento del verde sono stati affidati all’associazione sportiva “Montefiascone baseball softball 67 asd”.

Il tutto in base a una convenzione e all’ottenimento del contributo regionale di 15 mila (5 mila per le spese in conto capitale), assegnato al Comune e girato poi dall’ente al Montefiascone baseball, in cambio della manutenzione dell’area verde di proprietà comunale.

L’associazione sportiva si occupa infatti della cura dell’impianto sportivo e del diamante, fiore all’occhiello della città, con risultati brillanti. Da qui la decisione dell’assessore allo sport e verde pubblico, Paolo Manzi, di coinvolgere il Baseball Softball nel progetto di riqualificazione di Prato Giardino, così da poter risistemare il parco comunale, impegnando i pochi operai comunali in altri e importanti interventi.

“Siamo molto contenti dei primi risultati di questa collaborazione – afferma Manzi -. Il Montefiascone Baseball ha dimostrato il proprio attaccamento alla città e sta realizzando dei lavori che vanno anche oltre quanto previsto, con grandi vantaggi per tutti. Come per esempio quanto fatto per le panchine ormai nel degrado: i costi per la sostituzione sarebbero stati maggiori dell’intero contributo previsto, così il baseball ha effettuato con poca spesa un eccellente lavoro di rigenerazione delle vecchie assi, riverniciatura e finitura a cera. Un connubio tra sport e cura del verde pubblico nell’interesse della cittadinanza”.

In queste prime settimane, il baseball falisco ha provveduto inoltre alla pulizia e manutenzione ordinaria, alla riverniciatura di tutti i muri imbrattati dai graffiti, alla ripulitura delle griglie di scolo dell’acqua piovana. E con la collaborazione del Vivaio Linfa di Brachini, anche alla risemina del prato e alla riparazione dell’impianto di irrigazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.