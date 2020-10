Coronavirus, positivi tre studenti del liceo linguistico di Ronciglione e Bassano Romano

08 ottobre 2020 a

Tre studenti del liceo linguistico "Meucci" positivi al Covid-19. Ne ha dato comunicazione, con una lettera, la dirigente dell'istituto Laura Bonelli. Si tratta di due studenti che frequentano la sede di Ronciglione in corso Umberto I e uno della sede di Bassano Romano.

I giovani sono in isolamento fiduciario. "L'istituto ha attivato tutti i protocolli previsti dalle linee guida, tutti i plessi sono stati sanificati e pertanto le lezioni avranno il normale svolgimento", si legge nella lettera della preside.

"La scuola, in fattiva sinergia con tutte le istituzioni preposte, ha attivato tutti i protocolli sanitari e la situazione è al momento pienamente monitorata e sotto controllo", assicurano dal comune di Bassano Romano.

Per quanto riguarda il caso di Bassano Romano la dirigente ha specificato in una comunicazione: "La classe in cui si è verificato il caso di positività rimarrà, unitamente ai docenti che fanno parte del consiglio di classe, in isolamento domiciliare sostanzialmente tutto il tempo della sorveglianza sanitaria attiva, che verrà mantenuta fino a comunicazione della ASL per un periodo indicativo di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato. Gli alunni e i docenti che si trovano in isolamento domiciliare non potranno lasciare la propria abitazione se non per il tempo strettamente necessario per raggiungere la postazione drive in dell’Ospedale di Civita Castellana, indossando sempre la mascherina"

