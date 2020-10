08 ottobre 2020 a

Viterbo, furto in gioielleria in pieno giorno. Polizia in via Cairoli

Colpo questa mattina, 8 ottobre, intorno alle 11 in un negozio di preziosi che sta lungo la strada che scende al Sacrario. un uomo, probabilmente straniero è entrato nel punto vendita gioielli cercando di distrarre i proprietario. Prima di uscire ha arraffato diversi gioielli ed è fuggito a piedi facendo perdere le tracce per i vicoli di San Faustino.

Sul posto è intervenuta la polizia che sta cercando di dare un nome al ladro. Bisognerà capire se l'uomo è stato ripreso dai sistemi di videosoveglianza che sono installati nelle zone limitrofe,

