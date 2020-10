Coronavirus: famiglia contagiata a Nepi, c'è anche una studentessa. Classe in quarantena

08 ottobre 2020 a

Coronavius, 3 nuovi casi a Nepi. Li ha comunicati nella tarda mattinata dell'8 ottobre il sindaco Franco Vita. Si tratta dei familiari della studentessa dell'istituto Colasanti di Civita Castellana risultata positiva nella giornata di mercoledì. Questo il messaggio del primo cittadino pubblicato sul suo profilo Facebook: "La Asl mi ha comunicato 3 nuovi nominativi risultati positivi al Covid. Si tratta di una famiglia contagiata da una persona positiva che frequenta un istituto superiore presso un Comune limitrofo, la cui classe è stata messa in quarantena".

Poi l primo cittadino fa un appello ai giovani: "Fate attenzione, con la vostra spensieratezza state diffondendo il contagio dentro le vostre famiglie e le conseguenze anche per voi potrebbero essere pesanti. Ma mi rivolgo anche ai genitori fate capire a vostri figli l’importanza della prevenzione, è importante per evitare di essere contagiati. Per ultimo un consiglio: tutti coloro che hanno frequentato la nota palestra valutino l’opportunità di sottoporsi a tampone o almeno in presenza di sintomi particolari si isolino ed evitino contatti, in attesa di sottoporsi ai dovuto accertamenti".

I positivi a Nepi salgono dunque a 9.

