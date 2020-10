Viterbo, i bus turistici restano fermi. Trenta aziende in ginocchio, 300 lavoratori in cassa integrazione

08 ottobre 2020 a

Trenta aziende, circa 600 dipendenti, più della metà in cassa integrazione.

E’ drammatica in provincia di Viterbo la situazione del settore noleggio bus, una delle tante propaggini dell’iceberg turismo che si sta liquefacendo per effetto del Covid. Se alberghi e ristoranti sono la punta più visibile, il trasporto turistico rappresenta invece una delle parti sommerse, di cui nessuno parla ma che pure nella Tuscia fornisce reddito a decine e decine di famiglie. O meglio, forniva reddito. Perché se la situazione già prima di marzo non era proprio floridissima, con il lockdown gli affari sono colati a picco. Anche l’estate, nonostante la ripresa dei flussi in tutto il Viterbese, non è riuscita a rianimare un comparto che vive soprattutto con gli stranieri.

Per questo molte aziende speravano nel bando regionale per i servizi integrativi, quelli che avrebbero dovuto dare manforte al Cotral in questo delicato avvio di anno scolastico, per ridare un po’ di fiato agli affari, per rimettere in moto pullman in molti casi fermi da mesi e per richiamare al lavoro decine di dipendenti attualmente in cassa integrazione. Tra queste c’è la romana Lalli, che dopo essersi aggiudicata il lotto Vt 1 (Viterbo, Civita Castellana, Caprarola, Montefiascone, Nepi, Orte e Vetrata) è invece rimasta a bocca asciutta a causa della revoca del bando per un asserito calo della domanda. Che però nessuno vede dal momento che i mezzi del Cotral viaggiano pieni zeppi e sono costretti ogni giorno a lasciare a piedi decine di studenti per mancanza dello spazio necessario a garantire il distanziamento.

“Alla fine ad aggiudicarsi i servizi aggiuntivi sono state le aziende più grandi del settore, quelle che già operano nel trasporto pubblico, mentre noi più piccoli, che lavoriamo solo nel settore turistico, rischiamo di chiudere i battenti”, denuncia Danilo Lalli, titolare della ditta, che ha un deposito anche a Nepi.

“Da marzo abbiamo quasi tutti i nostri mezzi fermi - continua l’imprenditore -. Fino all’esplosione dell’emergenza Covid lavoravamo soprattutto con i turisti provenienti dall’Oriente, giapponesi in particolare. Ogni settimana avevamo almeno 43 pullman che andavano e tornavano da Civita di Bagnoregio. Anche per tutta la Bassa Tuscia la richiesta era forte, grazie alla presenza di numerosi luoghi e attrazioni turistiche, come la basilica e il santuario a Castel Sant’Elia, o come il Forte Sangallo e la cattedrale a Civita Castellana. Con il lockdown tutte le prenotazioni sono state cancellate. Per non parlare delle gite scolastiche”.

Il governo ha previsto qualche sussidio ma, dice Lalli, si tratta di mance: “Il trasporto integrativo sarebbe stato una boccata d’ossigeno - conclude - ma abbiamo visto come è finita. Noi svolgiamo attualmente il servizio scuolabus per Castel Sant’Elia ma non basta a tenere in piedi l’azienda. Abbiamo 4 autobus nuovi fermi da mesi, che si stanno svalutando e che richiedono comunque manutenzione. Siamo in ginocchio”.

