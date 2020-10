08 ottobre 2020 a

Coronavirus Nepi, positivo un altro impiegato comunale della ragioneria. In quarantena ufficio tributi

Un altro contagio in Comune dopo quello riscontrato la scorsa settimana. E' il sindaco Franco Vita a darne notizia comunicando dunque che sono due i contagiati all'interno dell'ufficio ragioneria. I tamponi dei dipendenti dell'ufficio tributi, che sta sempre al terzo piano hanno avuto esito negativo. "Resteranno comunque in isolamento domiciliare fino al 14 ottobre", scrive il primo cittadino su Facebook aggiungendo: "In queste condizioni invito i cittadini, che in questi giorni, stanno chiedendo informazioni all’ufficio tributi, di avere pazienza e comprendere l’attuale situazione in cui si trovano gli uffici. Debbo con piacere ringraziare i dipendenti comunali che stanno mostrando senso di responsabilità e disponibilità".

