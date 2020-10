Tuscania, pale eoliche alte 250 metri. Si apre la conferenza dei servizi sul progetto

Simone Lupino 08 ottobre 2020 a

Entro 90 giorni si saprà se il progetto presentato questa estate dalla società “San Giuliano” per la costruzione di un parco eolico a Tuscania (con sedici turbine alte 250 metri), sarà autorizzato o meno. Si apre oggi, 9 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo economico, la conferenza dei servizi che dovrà decidere sulla realizzazione del mega impianto, anche se a causa delle limitazioni per il contenimento del Coronavirus gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.

Chiamati a esprimersi sono in tutto 23 soggetti, ciascuno in base alla propria sfera di competenza. Oltre ai due Comuni sul cui territorio ricadrebbe l’opera (Tuscania per le 16 pale e Arlena di Castro per alcune opere di connessione alla rete nazionale), si tratta di: Provincia, Regione, Aeronautica militare, Ciga (Centro informazioni geotopografiche aeronautiche), Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo), Marina militare, Genio civile, Mise (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche), vigili del fuoco, Autorità dei bacini regionali del Lazio, Comando in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno, Comando militare della capitale, Terna, due Soprintendenze, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Snam Rete Gas, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Asl e Agenzia del demanio. Invitati, infine, anche i rappresentanti della società proponente, per rispondere a eventuali domande.

Intanto, il 2 ottobre sono scaduti i termini entro i quali si potevano presentare osservazioni contro la realizzazione del parco eolico. La documentazione sarà messa a disposizione di chi partecipa alla conferenza dei servizi. Oltre agli ambientalisti, anche il Comune di Tessennano ha inviato una propria osservazione per dire no al progetto: “Si tratta – spiega il documento - di un impianto mastodonticco che devasterebbe, sotto il profilo paesaggistico, non solo il territorio sul quale verrebbe ad insistere, ma un’area ben più vasta”. Tra Tessenanno e Arlena esistono già nove pale eoliche e sempre a Tessenanno è prevista la realizzazione di due impianti fotovoltaici per circa 80 ettari. “Risulta, quindi, evidente che questo Comune ha già dato un proprio consistente contributo in tema di insediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative ”, conclude l’osservazione.

Dal canto suo la società proponente sostiene che “l’impianto diverrà un polo di attrazione ed interesse” per cui “si prevedranno continui flussi di visitatori che potranno determinare anche richiesta di alloggio e servizi”. Inoltre, “tutti gli accorgimenti adottati nella definizione del layout d’impianto e nel suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico, aiuteranno a superare alcuni pregiudizi che classificano gli impianti eolici come elementi distruttivi del paesaggio”.

