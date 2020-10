Civita Castellana, giura il sindaco Luca Giampieri: "Dedica a mia madre scomparsa qualche anno fa"

Alfredo Parroccini 08 ottobre 2020 a

E’ iniziata l’era del neo sindaco Luca Giampieri. Ieri mattina, 7 ottobre, si è svolto infatti il primo consiglio comunale guidato dalla nuova maggioranza di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Forza Italia, che ha vinto al primo turno le elezioni amministrative dello scorso settembre.

“Dopo sei anni trascorsi in Consiglio e ben venti di politica attiva - dichiara con una certa emozione Luca Giampieri -, assumere le responsabilità da sindaco, in questo particolare momento non solo per Civita Castellana, ma per l’intera Italia, fa un certo effetto. Ribadisco l’impegno preso con tutti i cittadini. Ringrazio la mia squadra, il gruppo di Fratelli d’Italia, gli alleati di centrodestra e tutti coloro che hanno creduto, fin dal primo momento, alla mia candidatura e al nostro progetto politico per la città”.

“Una dedica particolare la rivolgo a mio padre Massimo e alla mia cara madre Carla, scomparsa qualche anno fa - aggiunge il neo sindaco -. È l’inizio di una nuova storia per Civita Castellana e la scriveremo insieme. C’è una frase di San Francesco d’Assisi, che mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso e vorrei condividerla con voi: ‘Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile’. Luca Giampieri giura davanti al consiglio comunale. Poi avviene l’elezione del presidente del consiglio comunale. Viene eletto alla terza elezione con 11 voti, Claudio Parroccini di Forza Italia. La sua vice sarà Angela Consoli di Fratelli d’Italia.

Sono stati convalidati tutti i 16 consiglieri comunali: 10 di maggioranza (Angela Consoli, Gianluca Gasperini, Marco Rossi, Giovanna Fortuna, Massimiliano Carrisi per Fratelli d’Italia; Lorena Sconocchia, Giulia Pieri e Leonardo Silveri per la Lega; per Forza Italia Floriana Vaglio e Claudio Parroccini) e sei della minoranza (Domenico Cancilla Midossi, Simone Brunelli e Nicoletta Tomei del Pd; Yuri Cavalieri e Maurizio Romani di Rifondazione Comunista e Valerio Biondi per il Movimento 5 Stelle, che prende il posto del dimissionario Maurizio Selli).

La nuova giunta sarà così composta: Matteo Massaini della Lega vicesindaco, con deleghe ad attività produttive, sicurezza e ordine pubblico, trasporto pubblico locale. Andrea Sebastiani (Lega), a bilancio e tributi. Simonetta Coletta (FdI) a pubblica istruzione, spettacolo, turismo, cultura, decoro urbano. Carlo Angeletti (FdI) a lavori pubblici, politiche sociali, inclusione sociale e sport. Silvia La Bella (FI) servizi generali istituzionali, personale e contenzioso. ambiente, urbanistica, verde pubblico restano al sindaco Giampieri.

