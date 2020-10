Vulci, dopo 60 anni riprendono gli scavi nella necropoli di Ponte Rotto

Annamaria Socciarelli 08 ottobre 2020 a

È stata avviata al parco archeologico e naturalistico di Vulci una nuova campagna di scavo. Si tratta di una significativa collaborazione tra l’università Federico II di Napoli, la Fondazione Vulci, i Comuni di Canino e Montalto di Castro e con la direzione della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

L’area che sta interessando il progetto, riguarda la necropoli di Ponte Rotto, luogo dove riprendono gli scavi dopo più di 60 anni. La zona, oggetto delle indagini, è quella immediatamente a est della Tomba François, in prossimità della presunta localizzazione della Tomba dei Bronzetti Sardi, nel Comune di Canino. Nel cantiere stanno lavorando giovani universitari di vari livelli, che fino a fine ottobre saranno impegnati nel riportare alla luce ulteriori reperti archeologici.

“Si è creato a Vulci un clima di collaborazione molto importante tra la Soprintendenza, i Comuni di Montalto e Canino, la Fondazione Vulci e l’Università di Napoli - ha detto il professor Marco Pacciarelli -. Con questa unione d’intenti, è stato possibile avviare un progetto che ha l’obiettivo di ricostruire l’origine di Vulci, una delle grandi città di tutto il mediterraneo antico”.

“L’equipe di ragazzi si tratterrà a Vulci quattro settimane – conclude il professore -, lavorando sul primo scavo sistematico su vasta superficie fatto in questa zona di Vulci, per scoprire come erano strutturate queste necropoli”.

La ricerca ha tra gli obiettivi quello di ritrovare e rendere fruibili al pubblico altre porzioni di quella che è comunemente riconosciuta la necropoli reale di Vulci, aumentando i percorsi di visita del Parco. I primi risultati saranno presentati durante il “Vulci Work in Progress”.

