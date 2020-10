07 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, positiva bambina che frequenta la scuola Dante Alighieri di Fabrica di Roma.

a dare l'annuncio è il sindaco Mario Scarnati dopo aver ricevuto notizie dalla Asl. "Devo comunicarvi con amarezza che, in questo momento, ci sono altri due positivi: uno purtroppo è una bambina che frequenta la III A alla scuola Dante Alighieri, stiamo provvedendo ad avvertire tutti i genitori dei bambini di quella classe perché dovranno mettersi d’ accordo con i medici curanti per un’eventuale quarantena".

Il sindaco ha ordinato la chiusura dell’aula e la sanificazione delle scuole elementari e medie che avverrà oggi, 7 ottobre, alle 14.

Poi il primo cittadino si scaglia con chi ancora non indossa le mascherine all'aperto: "Visto che qualche cretino non ci sente e va in giro senza mascherina o a giocare a carte sempre senza mascherina, ho ordinato alle forze di polizia di procedere immediatamente con multe da 400 a 1000 euro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.