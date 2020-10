07 ottobre 2020 a

Coronavirus, nuova impennata di casi nella Tuscia: 25 in un giorno. Ci sono 4 guariti.



Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Vetralla, 4 a Nepi, 3 a Sutri, 2 a Viterbo, 3 a Fabrica di Roma, 2 a Civita Castellana, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Faleria, 1 a Piansano, 1 a Monterosi, 1 a Ronciglione e 1 a Montefiascone.



Dei casi odierni, 13 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 10 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia e 2 sono collegati a tamponi eseguiti a seguito di test antigenico positivo. 23 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 2 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, 7 ottobre, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 741 di cui 43 sono i casi accertati in strutture extra Asl.



Guariti in 4: 1 a Montalto di Castro, 1 a Civita Castellana, 1 a Viterbo e 1 a Ronciglione.



Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 10 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 175 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 525 il numero delle persone negativizzate, 28 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.



Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 31157 tamponi, 534 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 469 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5669 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

