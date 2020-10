07 ottobre 2020 a

Donna rom ruba profumi e trucchi al Penny Market. In manette. E' accaduto in via Garbini dove c'è il market: i carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 arrivata dal supermercato. Una volta giunti sul posto i militari hanno notato tre donne rom una delle quali aveva in spalla uno zaino. Dunque è scattata la perquisizione e i carabinieri hanno trovato all'interno numerosi articoli di cosmetica appena rubati. Successivamente approfondendo i controlli in banca dati hanno scoperto che la donna era ricercata per essere arrestata dal 2014.

Immediatamente è stata dichiarata in arresto per furto e per la precedente misura cautelare ed è stata tradotta presso il carcere di Roma Rebibbia

