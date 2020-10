Coronavirus, alunno positivo nella scuola materna dell'Ellera a Viterbo. Due maestre contagiate a Vetralla

07 ottobre 2020 a

Coronavirus, positivo alunno della materna dell'Ellera di Viterbo. Due maestre contagiate a Vetralla.

La positività del piccolo è stata comunicata nella serata del 6 ottobre e dunque niente scuola per i bimbi della materna che sta nell'edificio dell'Ellera.

Rispettato il protocollo e dunque la classe è stata messa in quarantena.

Intanto arriva la notizia della positività di due maestre a Vetralla dove, nei giorni scorsi, sono risultati positivi due alunni. Oggi scuola chiusa anche a Castel Sant'Elia per il tampone positivo di un bambino che frequenta la scuola primaria. A Civita Castellana gli alunni positivi sono quattro. I tamponi ai bambini entrati in contatto con gli studenti positivi nel plesso di Sassacci hanno dato esito negativo.

