Sergio Saggini nuovo presidente Unindustria Viterbo: "Riqualificare il Poggino"

Riqualificare il Poggino è una delle priorità del neopresidente degli imprenditori di Unindustria Viterbo, Sergio Saggini. “Una zona industriale che non ha nemmeno le fogne e con strade colabrodo: che fine hanno fatto i 17 milioni di euro che dovevano servire per queste opere?”.

Saggini, nato il 15 agosto 1977 a Viterbo, è sposato e ha due figlie. Si è laureato al Politecnico di Torino in ingegneria delle telecomunicazioni e ha conseguito un master alla Luiss. Prima di prendere le redini dell’impresa edile di famiglia, ha avuto un’esperienza in un’azienda americana di telecomunicazioni. Da pochi giorni ha preso il posto di Stefania Palamides, che lo ha presentato nell’auditorium della nuova casa degli industriali: “Ho terminato i 4 anni del mio mandato in un periodo molto difficile”, ha detto Palamides. Da qui, inizia il suo percorso Saggini, che dovrà seguire la strada tracciata: “L’emergenza Covid ha interrotto i nostri progetti di sviluppo, soprattutto sul turismo – ha spiegato la presidentessa uscente -. Ora questi progetti devono ripartire”. Infatti, ha ripreso Saggini, “ogni crisi dà la possibilità di cambiare in meglio”. E (anche) le imprese viterbesi, dalla grande crisi del 2009 sono uscite più forti, con una maggiore patrimonializzazione (+30% circa) che è un punto di partenza per investire e per dipendere meno dalle banche.

