Pacche sul sedere alla studentessa, prof di educazione fisica assolto dall'accusa di violenza sessuale

Valeria Terranova 06 ottobre 2020

a

a

Un ex docente di educazione fisica di un istituto professionale della provincia è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale su minore. L’uomo è stato denunciato per aver sculacciato una studentessa adolescente nel 2017. Il 60enne, durante l’ora di lezione, aveva più volte richiamato la ragazza che non prestava attenzione alle sollecitazioni del professore, il quale spazientito dall’atteggiamento dell’alunna le ha dato 3 schiaffi sul fondoschiena. Per queste ragioni, in seguito, i genitori della ragazza hanno deciso di sporgere denuncia contro il docente, accusandolo di violenza sessuale.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale e delle udienze, è emerso che l’intervento dell’uomo mirava a ripristinare l’ordine dell’intera classe. Il docente aveva agito con l’intenzione di correggere il comportamento indisciplinato degli alunni e, in particolare, quello della ragazza che non aveva obbedito alle disposizioni del professore che la esortava ad alzarsi dal tappeto ginnico, che stava utilizzando in maniera impropria. Durante il procedimento durato tre anni si è chiarito, dunque, il comportamento adottato dal 60enne, il quale non aveva scopi di carattere sessuale nei confronti dell’alunna, ma rientrava solo nell’ambito dello “ius corrigendi” del professore. Alla fine, il verdetto del collegio ha assolto l’uomo dal reato di violenza sessuale, ma lo ha condannato a 2 mesi di reclusione per aver abusato dei mezzi di correzione a causa del comportamento poco ortodosso tenuto dall’uomo in quella circostanza. L’ex docente 60enne, a causa della vicenda che lo ha segnato profondamente e dopo un processo che ha avuto un peso notevole anche sulla sua vita professionale, attualmente non lavora più nel mondo della scuola. Per questo il suo legale, l’avvocato Giovanni Labate, ha annunciato che provvederanno a presentare il ricorso in appello, in quanto ritiene che la condotta che il suo assistito ha tenuto nei confronti dell’allieva indisciplinata non possa essere considerata come violenta.

