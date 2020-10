Ragazzo geloso lancia caffettiera contro la ex convivente. Alla sbarra

Valeria Terranova 07 ottobre 2020 a

È entrato nel vivo il processo a un uomo che nel marzo del 2018 a Fabrica di Roma ha colpito al volto la compagna con una caffettiera da 12. In aula, davanti al collegio, presieduto dal giudice Silvia Mattei, la ragazza, 34enne, ha raccontato l’episodio di violenza che ha coinvolto lei e il padre.

“È entrato in casa mia mentre stavo cenando con mio padre. Vivendo in campagna tengo sempre la porta della mia abitazione aperta per cui era facile accedere. Così dopo un semplice scambio di battute sulla cena, in cui io l’ho anche invitato a sedersi a tavola insieme a noi, improvvisamente ha ribaltato il tavolo tirandolo contro me e mio padre. Io sono fuggita in camera, ma lui è riuscito a scardinare la porta ce l’ha tirata addosso – ha raccontato la giovane – e poi ha preso una caffettiera da 12 e me l’ha lanciata contro colpendomi in fronte. Io sono caduta per terra priva di sensi e prima di andarsene mi ha rotto una costola sferrandomi un calcio mentre ero ancora riversa sul pavimento. La casa era completamente devastata.”

La donna, nel corso della testimonianza, ha dichiarato, inoltre, di aver avuto una relazione di 9 anni con l’imputato. I due hanno provato a convivere più volte, ma il rapporto andava avanti tra alti e bassi a causa dei comportamenti dell’uomo, fino a quando non ha deciso di denunciarlo pur avendolo perdonato più volte. “Lui è sempre stato molto geloso. Ma da quando ho iniziato a lavorare in un bar è peggiorato. Una volta mi ha raggiunto al locale mentre lavoravo e per gelosia mi ha anche tirato una sedia addosso.”

La prossima udienza, al termine della quale si avrà la sentenza, è stata fissata per il 9 marzo del 2021.

