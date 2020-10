07 ottobre 2020 a

Civita Castellana, il neo sindaco Luca Giampieri cerca una persona per lo staff. Parte la selezione.

L’amministrazione comunale rende noto “di aver avviato un avviso di selezione pubblica per valutazione curricula e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione presso l’ufficio dello staff del sindaco”. Il contratto è a tempo determinato (part time di 18 ore settimanali), categoria giuridica C1”. L’incarico avrà la stessa durata del mandato elettorale del sindaco Luca Giampieri e potrà essere risolto in caso di inosservanza delle direttive dello stesso sindaco o di responsabilità particolarmente grave e reiterata. “E’ comunque facoltà del sindaco revocare l’incarico prima della sua naturale scadenza in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, di inadempimento, subordinazione o comportamenti oltraggiosi. Le mansioni del soggetto incaricato sono diverse: gestione degli appuntamenti, delle telefonate e delle relazioni esterne e interne, organizzazione di riunioni e incontri, rapporti con il pubblico, collaborazione nell’istruttoria di atti politici a valenza generale e svolgimento dei compiti che il sindaco eventualmente individuerà nel contesto delle proprie funzioni”. I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre presso l’Ufficio protocollo del Comune di Civita Castellana in via SS Giovanni e Marciano. Esaminati i curricula pervenuti il sindaco Luca Giampieri provvederà alla nomina del conferimento dell’incarico con proprio decreto.

A. P.

