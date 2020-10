06 ottobre 2020 a

Coronavirus, due contagi a Nepi. Chiusa una palestra fuori il centro abitato.

A dare notizia dei nuovi casi è il sindaco Franco Vita dopo aver avuto comunicazione dalla Asl. Uno dei nuovi casi era stato scoperto con i tamponi veloci organizzati lunedì dal Comune, il tampone "ufficiale" ha confermato la positività. L'altro soggetto contagiato è residente a Ronciglione, ma abita a Nepi. "Anche quest’ultimo nominativo ha frequentato una palestra , ora chiusa fino a nuova disposizione , un focolaio che si è sviluppato al suo interno. La Aal sta verificando i contatti delle persone contagiate per i dovuti atti di prevenzione. Sia la struttura sportiva che le persone contagiate si trovano in una zona esterna al nostro centro abitato. Rinnovo ancora una volta l’invito a tutti a rispettare le prescrizioni ed in particolare si giovani che li vedo spesso senza mascherina", scrive il primo cittadino su Facebook.

