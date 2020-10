Carcere Viterbo, detenuto scrive alla moglie: "Torturato in cella"

06 ottobre 2020 a

Ancora una denuncia per presunti maltrattamenti nel penitenziario di Mammagialla a Viterbo. A lanciare le accuse contro gli agenti della polizia penitenziaria questa volta è la moglie di un detenuto intervistata da Fanpage.it (clicca qui anche per vedere il video) che mostra una lettera che le è stata inviata dal marito prima del lockdown.

Il portale di informazione pubblica un estratto della missiva: "Usano violenze, mi hanno messo in isolamento, ogni giorno si divertono a fare degli esposti nei miei confronti. Me ne hanno già fatti quindici, tranquilla uno in più. Mi hanno messo in una stanza buia, stretta, uno schifo. La sera vengono in quattro e si divertono a squagliare della plastica sulle mie mani, un inferno. L'unica forza sei tu. Esponi quanto prima tutto. Mi dicevano ‘tanto noi ti vogliamo morto'".

Il caso era stato sollevato anche qualche settimana fa su Il Dubbio ed è seguito da vicino anche da Rita Bernardini del Partito Democratico. E' stata presentata anche una denuncia ai carabinieri.

Il carcere di Mammagialla torna insomma sotto ai riflettori. A gennaio ci furono polemiche dopo la pubblicazione di un rapporto del Consiglio D'Europa che denunciava maltrattamenti sistematici nel carcere. La polizia penitenziaria e i sindacati hanno sempre rigettato le accuse.

