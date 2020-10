06 ottobre 2020 a

Incidente a Viterbo, frontale sulla Tuscanese: due feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 11 del mattino del 6 ottobre. Per cause ancora da accertare una Polo e una Fiat Punto si sono scontrate poco prima di Viterbo. L'impatto è stato piuttosto violento anche se i conducenti delle auto, fortunatamente, pur essendo rimasti contusi non sono in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. i sanitari hanno prestato le cure ai due uomini. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. E' ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente.

