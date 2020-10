06 ottobre 2020 a

Tenta di nascondere cocaina in bocca. Pakistano arrestato per spaccio a Canino.

L'uomo di 35 anni è stato fermato mentre camminava per il centro del paese. Lo hanno notato i carabinieri che stavano effettuando un controllo. Ad insospettire i miltari è stato l'atteggiamento dello straniero. Quando li ha visti ha provato a cambiare strada mettendosi qualcosa in bocca.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale a seguito della quale hanno trovato una dose di cocaina che aveva messo in bocca. I militari lo hanno condotto presso la sua abitazione per effettuare la perquisizione della sua dimora, ed hanno trovato altre sette dosi di cocaina per un peso totale di 8 grammi, ed a quel punto l’ uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

