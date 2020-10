Coronavirus, un altro alunno positivo a Vetralla. Sanificata la scuola

06 ottobre 2020 a

Un altro alunno è risultato positivo al Covid-19 nella scuola elementare di piazza Marconi a Vetralla dove già domenica scorsa era stato registrato il contagio di un bambino di 10 anni. Da quello che si è appreso il caso è stato ufficializzato nella serata di lunedì 5 ottobre. Si tratta di un altro bambino appartenente alla classe posta in quarantena dopo la scoperta del primo caso. I locali della scuola sono stati sanificati.

Sono quattro invece finora i bambini contagiati a Civita Castellana, 2 nel fine settimana a Sassacci gli altri nelle scuole Dante Alighieri e Don Bosco. Le classi in quarantena in questo caso sono quattro. Continuano da questa mattina i tamponi di controllo per gli alunni, i docenti e il personale scolastico posto in quarantena.

